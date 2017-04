Vettel na `pole position` para o GP da Rússia

Lusa 29 Abr, 2017, 15:19 | Fórmula1

Vettel, campeão mundial entre 2010 e 2013, quando representava a Red Bull, registou como melhor tempo 1.33,194 minutos, à frente do finlandês Kimi Raikkonen, colega de equipa na Ferrari, cronometrado em 1.33,253.



O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) 'marcou' o terceiro tempo, com 1.33,767, enquanto o australiano Daniel Ricciardo (Red Bull), com 1.35,110, partirá da quarta posição.



Com três provas já disputadas, Vettel lidera o Mundial, com 68 pontos, mais sete que Hamilton.