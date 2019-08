Portugal bate Japão no Mundialito de futebol de praia

Mário Aleixo - RTP Comentários 15 Ago, 2019, 08:35 / atualizado em 15 Ago, 2019, 08:35 | Futebol de praia

Depois do triunfo por 7-1 sobre o Senegal na estreia, a equipa comandada por Mário Narciso sentiu mais dificuldades no duelo da segunda jornada, com os nipónicos a chegarem ao final do primeiro período em vantagem, com um golo de Masanori Okuyama.



No reatamento do encontro, Jordan Santos empatou, mas Ozu Moreira recolocou o Japão na frente, antes da reviravolta lusa, que aconteceu no segundo período.



Belchior, Madjer e Von foram os protagonistas da reviravolta e deixaram Portugal a apenas um ponto da conquista do título, já que a Espanha, adversário da última jornada, foi surpreendida e derrotada pelo Senegal (3-2).



A seleção nacional soma seis pontos, enquanto Espanha e Senegal têm três. O Japão tem zero e já não tem qualquer possibilidade de alcançar o troféu.





O Portugal-Espanha está agendado para esta quinta-feira, às 18h30.