Portugal é um dos favoritos a ganhar Liga Europeia de futebol de praia, diz Mário Narciso

A formação lusa cumpriu hoje o último treino antes do jogo de quinta-feira com a Polónia, pelas 15:00 (em Lisboa), e Mário Narciso considera que Portugal é “um dos quatro candidatos a ganhar a Liga Europeia”, em declarações ao sítio oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) na Internet.



“Tudo pode ser decidido por uma questão de pormenor, pois há equipas que se equivalem muito. No entanto, temos condições para conquistar esta superfinal”, atirou o selecionador, que acrescentou que a seleção “entra para ganhar em todas as provas”.



Na sexta-feira, o adversário é a Suíça, à mesma hora, antes de defrontar a Espanha no sábado, ficando por decidir o adversário de domingo, quando Portugal vai tentar vencer a prova pela sexta ocasião, e a primeira desde 2015, na Estónia.



Mário Narciso apontou ainda a boa forma física e boa moral de todos os jogadores, o que o deixa “bastante otimista” para a fase final da competição, aliado ao “ambiente ótimo” em Terracina.