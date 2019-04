1.º de Agosto bate volta a isolar-se no comando do `Girabola`

Lusa Comentários 15 Abr, 2019, 09:00 | Futebol Internacional

Dagó, aos 36 minutos, e Mabululo, aos 44, selaram a vitória dos tricampeões angolanos que, a seis jornadas do fim, somam 51 pontos, mais três que o Petro de Luanda, que tem um jogo em atraso. O Saurimo mantém-se no último posto do ‘Girabola’, com apenas 15 pontos.



Antes, os Bravos do Maquis bateram o Sporting de Cabinda também por 2-0 e subiram quatro lugares na classificação, para o sexto posto (32 pontos), enquanto os cabindenses mantiveram-se no grupo dos classificados em 11.º, com 24 pontos.



Na ronda 24, mas sábado, o Petro de Luanda, com três golos do brasileiro Tiago Azulão, goleou fora, por 4-1, o Kabuscorp do Palanca, enquanto o Sagrada Esperança, o Interclube de Luanda e o Santa Rita de Cássia venceram por 1-0, todos em casa, o Recreativo do Caála, Recreativo do Libolo e Cuando Cubango FC.



Ainda sábado, o Atlético Sport Aviação (ASA) empatou a zero com a Académica do Lobito, o mesmo resultado que se registou na abertura da jornada, sexta-feira, entre o Desportivo da Huíla e o Progresso do Sambizanga.



Resultados da 24.ª jornada:



- Sexta-feira, 12 abr:



Desportivo da Huíla - Progresso do Sambizanga, 0-0



- Sábado, 13 abr:



Sagrada Esperança - Recreativo da Caála, 1-0



ASA - Académica do Lobito, 0-0



Santa Rita - Cuando Cubango FC, 1-0



Interclube de Luanda - Recreativo do Libolo, 1-0,



Kabuscorp do Palanca - Petro de Luanda, 1-4



- Domingo, 14 abr:



Bravos do Maquis - Sporting de Cabinda, 2-0



1.º de Agosto - Saurimo FC, 2-0



Classificação:



1. 1.º de Agosto, 51 pontos (a)



2. Petro de Luanda, 48 (menos um jogo)



3. Desportivo da Huíla, 36 (b)



4. Sagrada Esperança, 35



5. Interclube de Luanda, 34



6. Bravos do Maquis, 32 (d)



7. Recreativo do Libolo, 31



. Kabuscorp do Palanca, 31 (c)



. Recreativo de Caála, 31



10. Progresso do Sambizanga, 29



11. Santa Rita de Cássia do Uíge, 24 (menos um jogo)



. Sporting de Cabinda, 24



. Académica do Lobito, 24



14. Atlético Sport Aviação (ASA), 20 (menos um jogo)



15. Cuando Cubango FC, 19



16. Saurimo FC, 15 (menos um jogo)



(a) Retirados três pontos por falta à verdade desportiva;



(b) Retirados três pontos por falta à verdade desportiva;



(c) Retirados nove pontos por incumprimentos contratuais;



(d) Retirados três pontos por incumprimentos contratuais