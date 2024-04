Abel Ferreira emocionado com tributo dos adeptos

“Sou mesmo um deles. Dizem que me amam e eu os amo. Muito obrigado, foi lindo o que fizeram, comoveram-me muito e à minha equipa, muito obrigado de coração”, disse na conferência de imprensa o treinador.



Abel Ferreira referia-se ao mosaico apresentado pelos adeptos, em que o treinador aparece ao comando de uma caravela portuguesa e os jogadores do Palmeiras nas suas costas.



Pouco depois, o treinador chegaria ao 10.º título pelo "verdão", após vencer pela terceira vez consecutiva o Paulistão, ao bater em casa o Santos por 2-0, anulando a desvantagem de 1-0 da primeira mão.



“Nem eu tenho noção do que estamos a fazer. Em 15 ou 20 anos, o que esses rapazes estão a fazer, vai perdurar para a história. Sabíamos que vínhamos para um grande clube, mas encaixou muita coisa, a competência dos diretores para nos deixar em paz para fazermos nosso trabalho”, disse ainda no final.



O técnico, de 45 anos, chegou ao 10.º título desde que tomou conta do Palmeiras em 2020, somando aos três campeonatos paulistas (2022, 2023 e 2024), as duas últimas edições do Brasileirão (2022 e 2023) e duas Taças Libertadores (2020 e 2021), além de uma Supertaça sul-americana (2022), uma Taça do Brasil (2020) e uma Supertaça brasileira (2023).



A nova conquista de Abel Ferreira mereceu também felicitações de Portugal, com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, a deixar já hoje palavras ao treinador penafidelense.



“Gostaria de felicitar o Abel Ferreira pela conquista, pela terceira vez consecutiva, do Campeonato Paulista, o seu décimo título no Brasil, igualando, assim, Owsaldo Brandão como o treinador mais titulado da história do clube brasileiro”, enalteceu Fernando Gomes.



O dirigente máximo da FPF disse ainda faltarem palavras para elogiar o treinador, que tem "um dos mais preenchidos currículos do futebol internacional atual”, numa carreira em que junta “carisma, talento tático e a capacidade de liderança”.