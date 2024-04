AC Milan empata em Turim e tem o segundo lugar à vista

Juventus e AC Milan empataram a zero, em Turim, resultado que deixa a equipa de Milão com caminho aberto para terminar a Liga italiana de futebol no segundo lugar.

Com o Inter Milão a ter já o título garantido, a luta pelo segundo posto aconteceu em Turim, e o AC Milan, com Rafael Leão como capitão, ‘sobreviveu’ perante o domínio da Juventus, deixado os restantes lugares do pódio praticamente definidos na Serie A.



O AC Milan segue no segundo lugar, com 70 pontos, mais cinco que a Juventus, quando ambos têm ainda quatro jogos por disputar.



O emblema de Turim pode mesmo ser apanhado pelo Bolonha, quarta colocada, com 62 pontos, caso a equipa sensação da prova vença na receção de domingo à Udinese, a lutar pela manutenção.