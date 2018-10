AC Milan regressa às vitórias e já é sétimo no campeonato

Lusa Comentários 28 Out, 2018, 20:26 | Futebol Internacional

Com este resultado, os milaneses deram um 'pulo' assinalável na classificação, passando de 13.º para sétimo, com os mesmos 15 pontos do quinto, que é a Fiorentina, e ainda têm um jogo em atraso.



Após Crutone adiantar o AC Milan, aos 17 minutos, Saponara (21) e Quagliarela (31) deram a volta ao resultado e colocaram os visitantes na frente.



A recuperação iniciou-se ainda antes do intervalo, com o golo do argentino Gonzalo Higuaín aos 36, e na segunda parte apareceu o golo da vitória, aos 62, apontado pelo espanhol Suso.



Ainda hoje, o Nápoles, segundo classificado, recebe a Roma. Os napolitanos estão com 21 pontos e já a sete da Juventus, no sábado vencedora do Empoli com 'bis' de Cristiano Ronaldo.



O Inter, que segue em terceiro, só joga segunda-feira em Roma, com a Lazio, quarta da tabela.



Em jogos que não envolveram as equipas mais cotadas, destacou-se a vitória fora do penúltimo, o Frosinone, que com o 3-0 à SPAL poderá ganhar novo alento.



O Cagliari ganhou 2-1 na receção ao Chievo e 'fecharam' com empates o Sassuolo-Bolonha e o Génova-Udinese, ambos com 2-2.