AC Milan vence 1-0 em Brescia e sobre provisoriamente ao sexto lugar

O avançado croata Ante Rebić, que substituiu o futebolista luso, aos 58 minutos, apontou o único golo, aos 71, concluindo, na pequena área, um lance confuso.



Os milaneses somam agora 31 pontos, destronando, por um ponto, o Cagliari da sexta posição, enquanto o Brescia continua penúltimo, com somente 15 pontos, mais um do que o Génova.



A Juventus de Cristiano Ronaldo, que no domingo visita o Nápoles, comanda com 51 pontos, mais quatro do que o Inter, que horas antes recebe o Cagliari.