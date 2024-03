Acerbi nega insulto racista a rival que lhe custou dispensa da seleção de Itália

“Frases racistas nunca saíram da minha boca. É a única coisa que posso dizer. Sei que nunca disse frases racistas. Jogo futebol há 20 anos e sei o que estou a dizer. Estou calmo", garantiu o atleta.



Em causa o incidente de domingo à noite no jogo entre o Inter e o Nápoles (1-1), da Liga italiana, no qual Acerbi terá alegadamente insultado Juan Jesus, que, ao minuto 59, se queixou de forma expressiva ao árbitro enquanto apontava para a insígnia “Keep Racism Out” (deixa o racismo de fora).



“Foi ele que entendeu mal. Dói-me ter deixado a seleção”, comentou Acerbi.



Num vídeo que se tornou viral nas redes socais, pode ler-se nos lábios de Juan Jesus “não me parece bem, chamou-me negro e isso não me parece bem”, dirigindo-se ao árbitro.



No fim do desafio, foi o próprio atleta brasileiro, autor do golo do empate, a desvalorizar o incidente, revelando que Acerbi lhe teria pedido desculpas por “passar das marcas”, algo que o italiano negou, considerando que este “voltou a entender mal”.



“No campo acontecem muitas coisas, é normal. Joga-se futebol, dizem-se algumas coisas, mas no final cumprimentamo-nos e volta tudo à normalidade”, desvalorizou Acerbi.



Quando esta manhã chegou ao centro de treinos da ‘squadra azzurra’, Acerbi explicou-se ao selecionador Luciano Spaletti, contudo a federação foi intransigente e decidiu dispensá-lo.



“Do relato do defesa do Inter […], entende-se que não houve intenção difamatória, de denegrir ou racista da sua parte”, refere hoje a Federação italiana (FIGC), que, ainda assim, entendeu retirar o jogador da convocatória.



Entretanto, enquanto o Nápoles defendeu o seu atleta, o Inter manifestou a intenção de ouvir “o mais rápido possível” a versão do seu futebolista que disse que a sua prioridade era falar com a sua filha.



Com a saída de Acerbi, o grupo de trabalho foi reforçado com Gianluca Mancini, central da Roma, para os jogos com a Venezuela na quinta-feira em Fort Lauderdale, Florida, e com o Equador no domingo em Nova Iorque.