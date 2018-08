Acuña, Salvio, Cervi e Battaglia em lista da Argentina sem Messi

Lusa Comentários 17 Ago, 2018, 16:01 | Futebol Internacional

Para os primeiros encontros após o Mundial2018, no qual a Argentina caiu nos oitavos de final, o selecionador interino, Lionel Scaloni, deixou de fora Lionel Messi.



Além do jogador do FC Barcelona, destacam-se ainda as ausências de Gonzalo Higuaín e Sergio Aguero, entre outros.