Ajax conquista campeonato neerlandês de futebol pela 36.ª vez

A equipa de Amesterdão consegue o terceiro título consecutivo, depois de vencer em casa com golos de Tagliafico, Berghuis, Haller (de penálti), Brobbey e Alvarez, garantindo quatro pontos de vantagem em relação ao PSV, quando falta disputar uma jornada.



A equipa do técnico Roger Schmidt, que tem um princípio de acordo para orientar o Benfica a partir da próxima época, também venceu por Nijmegen, por 3-2, mas vai ter de se contentar com o segundo lugar.



No Ajax, o técnico Erik Ten Hag consegue uma despedida feliz, seguindo agora para o Manchester United depois de três campeonatos conquistados, em 2018/19, 2020/21 e 2021/22, com a época 2019/20 a ser cancelada sem campeão, devido à pandemia de covid-19.



Com a conquista do título, o Ajax garante o apuramento direto para a fase de grupos da Liga dos Campeões, enquanto o PSV vai ter de disputar a qualificação da 'Champions'.