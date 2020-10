Ajax "esmaga" Venlo por 13-0 na maior goleada de sempre da Liga holandesa

O anterior recorde já pertencia ao Ajax e tinha sido registado na temporada 1971/72, com uma goleada caseira sobre o Vitesse, por 12-1.



A figura da partida foi Lassina Traoré, avançado de 19 anos do Burquina Faso e formado na ‘famosa’ escola do Ajax, com cinco golos, aos 17, 32, 54, 65 e 87, o último com assistência do marroquino Labyad, antigo jogador do Sporting.



Jurgen Ekkelenkamp abriu a contagem aos 12 minutos e bisou aos 57, enquanto o veterano avançado Klaas-Jan Huntelaar também assinou dois golos, aos 74, de grande penalidade, e 76.



O sérvio Dusan Tadic (44), o brasileiro Antony (55), Daley Blind (59) e o argentino Lisandro Martínez (78) também inscreveram o nome na lista dos marcadores.



Do lado do Venlo, que viveu o pior dia desde a sua criação em 1903, o central Kum foi expulso aos 52 minutos, por pontapear um adversário.



O Ajax lidera provisoriamente a Liga holandesa com 15 pontos, mais dois do que o PSV Eindhoven, segundo classificado e que ainda vai atuar nesta ronda, enquanto o Venlo é 10.º, com cinco.