Al Feiha, de Jorge Simão, regressa às vitórias na Arábia Saudita

O holandês Youssef El Jebli até colocou o Al-Faysaly na frente do marcador, aos 36 minutos, mas o chileno Carlos Villanueva, aos 39, restabeleceu a igualdade, antes de Al Qahtani ter saído do banco de suplentes para anotar o golo da vitória dois minutos depois, aos 90+1.



Após dois empates, o Al Feiha, que teve o português Arsénio no onze, voltou a triunfar e soma agora 21 pontos, no 10.º posto, e o Al-Faysaly segue em oitavo, com 24.