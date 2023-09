O Al Ittihad, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, qualificou-se hoje para os oitavos de final da Taça do Rei saudita de futebol, ao vencer o Al Kholodd, no desempate por grandes penalidades.

Frente a uma equipa da segunda divisão, dirigida pelo luso Fabiano Flora, o atual campeão saudita teve de esperar pelo 20.º penálti para poder festejar o triunfo por 7-6, após um empate a um golo no final dos 120 minutos.



O brasileiro Roberto Dias, com um autogolo aos 18 minutos, deu vantagem ao Al Ittihad, mas o Al Kholood, com Afonso Taira no 'onze', empatou pelo argentino Mariano Vázquez, aos 40 minutos.