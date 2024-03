Al Nassr de Ronaldo está fora da Liga dos Campeões asiática

Depois da vitória por 1-0 na primeira mão, disputada nos Emirados Árabes Unidos, o Al Ain chegou a ter uma vantagem de dois golos na partida de segunda-feira, mas o Al Nassr, com os internacionais lusos Ronaldo e Otávio a tempo inteiro, deu a volta e chegou aos 3-2, levando o jogo para prolongamento.No tempo extra, o Al Ain fez o 3-3 e adiantou-se novamente na eliminatória, mas o Al Nassr, que jogava com menos um por expulsão de Ayman, aos 98 minutos, chegou ao quarto golo aos 118, com Ronaldo a sofrer e a converter uma grande penalidade.Com 3-2 no final do tempo regulamentar e 4-3 após o prolongamento, no desempate por penáltis, o Al Ain foi mais forte e venceu por 3-1, com Brozovic, Alex Telles e Otávio a falharem para a equipa de Luís Castro, que só marcou por Ronaldo, enquanto a equipa dos Emirados Árabes Unidos não desperdiçou nenhuma das três tentativas.



Nas meias-finais, o Al Ain vai defrontar o vencedor do duelo saudita entre o Al Hilal, de Jorge Jesus, e Al-Ittihad, com a equipa orientada pelo treinador português em vantagem depois de vencer em casa na primeira mão, por 2-0.



A segunda mão vai ser disputada esta terça-feira e tem ainda como aliciante o facto de a equipa de Jorge Jesus procurar a 28.ª vitória consecutiva em jogos oficiais, que lhe permite ficar a solo com o recorde mundial.



O Al Hilal vai em 27 vitórias seguidas e já igualou o registo histórico dos galeses do The New Saints, conseguido em 2016/17.