Al Nassr separa CR7 da candidatura saudita ao Mundial 2030

O avançado português Cristiano Ronaldo assinou com o Al Nassr em 30 de dezembro até 2025.", garantiu o clube na rede social Twitter.Segundo diferentes meios de comunicação social, o contrato de Cristiano Ronaldo com o clube da liga saudita, cujo valor não foi revelado oficialmente, incluiria mais 200 milhões de euros para promover a candidatura conjunta da Arábia Saudita ao Mundial de 2030.Esta candidatura, que deverá ser liderada pela Arábia Saudita e que incluirá a Grécia e o Egito, para acolher o Mundial de 2030, concorre com a de Espanha, Portugal e Ucrânia e com a sul-americana, composta por Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai.