Al Saad, de Jesualdo Ferreira, derrotado pelo Persepolis na `Champions` asiática

Lusa Comentários 16 Abr, 2018, 21:56 | Futebol Internacional

A vitória alcançada pelo Persepolis ficou a dever-se a um autogolo do defesa iraniano do Al Saad, Morteza Pouraliganji, logo aos três minutos de jogo.



Com este triunfo, o Persepolis ascendeu à liderança do grupo C, com 13 pontos, mais um do que o Al Saad, de Jesualdo Ferreira, que soma 12, enquanto o Nasaf Qarshi, do Uzbequistão, é terceiro classificado com 10 pontos, e o Wasl Dubai, dos Emirados Árabes Unidos, é quarto e último, com zero pontos.