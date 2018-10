André Almeida "não assinaria empate" do Benfica na visita ao Ajax

Lusa Comentários 22 Out, 2018, 18:11 / atualizado em 22 Out, 2018, 18:12 | Futebol Internacional

"Não temos esse hábito e não assinaríamos o empate com ninguém. Nem com Ajax, AEK ou Bayern Munique. Com nenhum adversário. Viemos a Amesterdão com o intuito de vencer", sublinhou o lateral `encarnado`, na antevisão ao encontro da terceira jornada do grupo.

Cumpridas duas jornadas, Ajax e Bayern Munique lideram com quatro pontos, seguidos do Benfica com três, enquanto o AEK de Atenas ainda não conquistou qualquer ponto.

"O Ajax é uma excelente equipa com excelentes jogadores e acredito que esteja em grande momento de confiança, mas o Benfica também. Tem vindo a passar um bom momento internamente e na Liga dos Campeões. Por isso, vai ser um jogo dividido e espero que a vitória sorria para o nosso lado", completou.

André Almeida elogiou o "futebol muito ofensivo" e os "jogadores com muito valor" do rival, numa `poule` na qual ainda conta com todos os opositores, inclusivamente o AEK, que parece em clara desvantagem fase aos rivais.

"Temos o mesmo respeito por todos os adversários. A luta não é a três, mas a quatro. Neste momento, todas as equipas estão com as mesmas possibilidades de continuar na competição. Vamos encarar este jogo como mais um e tentar vencê-lo", reforçou.

A dinâmica ofensiva do Ajax foi elogiada, porém André Almeida escusou-se a comentar o estilo dos competidores diretos no campo, considerando que o oponente tem várias opções para jogar na sua área de ação.

"Já vi a equipa toda, não é só o Ziyech que joga por aquele lado, eles fazem muitas permutas, nem sabemos quem vai jogar daquele lado. Também pode alinhar o Neres ou o Tadic. Qualquer um dos três é adversário de qualidade, porém, espero ganhar os duelos individuais", realçou.

O francês Ruddy Buquet vai ser o árbitro a dirigir este encontro da terceira jornada do grupo E da prova, que se disputa às 19:45 (horas de Lisboa) de terça-feira, em Amesterdão.