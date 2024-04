André Almeida volta a ser decisivo e dá vitória ao Valência frente ao Osasuna

De resto, o internacional sub-21 português, que esteve afastado durante vários meses dos relvados devido a lesão, já tinha sido decisivo na jornada anterior, na partida em Granada, ao sair do ‘banco’ aos 57 minutos para marcar também o único golo da partida.



O lance determinante do jogo aconteceu aos 18 minutos, quando André Almeida recebeu a bola fora da área e fez um grande golo, com um remate sensacional que fez a bola entrar junto ao poste esquerdo da baliza do Osasuna.



A equipa da casa teve oportunidade de empatar aos 90+7 minutos, através de um penálti, mas o avançado croata Ante Budimir rematou ao meio da baliza, permitindo a defesa do guarda-redes do Valência, o georgiano Giorgi Mamardashvili.



O compatriota de André Almeida, o lateral direito Thierry Correia, começou o jogo no ‘banco’ e só foi lançado em campo aos 88 minutos, a render o avançado Diego López.



Com estes três pontos, o Valência subiu ao sétimo lugar, com 47, a três do sexto, ocupado pela Real Sociedad, que dá acesso a uma prova europeia, a Liga Conferência Europa, enquanto o Osasuna segue em 11.º lugar, com 39.



A sete jornadas do final do campeonato, o Real Madrid lidera com 78 pontos, seguido do FC Barcelona, com 70, do Girona, com 65, e do Atlético de Madrid, com 61.