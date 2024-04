Andy Cole e John Terry entram no "Hall of Fame"

A esta lista juntam-se dois treinadores, também indicados em 2023 para o "Hall of Fame" da competição, casos de Alex Ferguson e Arsène Wenger.A ideia foi criada em 2020, mas apenas em 2021, devido à pandemia da covid-19, começou a ser colocada em prática, e visa distinguir aqueles que tiveram contributo significativo na Premier, desde a atual designação, em 1992.Para ser elegível à votação dos adeptos e de um painel da Liga inglesa é necessário que esteja retirado do futebol.Em 2023, a Premier League anunciou as entradas de Tony Adams, Petr Cech e Rio Ferdinand, e dos treinadores Alex Ferguson e Arsène Wenger, enquanto em março deste ano foi a vez do defesa Ashley Cole.