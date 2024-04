APOEL de Sá Pinto perde com Omonia Nicósia

Depois de um primeiro tempo sem golos, o dérbi da capital foi resolvido com um tiro certeiro do médio sérvio Veljko Simic, aos 69 minutos, que deu a vitória à formação da casa no encontro da 35.ª ronda.O APOEL, que contou com o português Tomané no "onze", e que poderia ter garantido título no Chipre, soma 72 pontos, os mesmos do que o AEK Larnaca, que não foi além de um empate caseiro com o Anorthosis.Assim, tudo vai ser decidido na última jornada, em 11 de maio, quando o APOEL receber o AEK Larnaca.