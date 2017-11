Argentina desperdiça vantagem de dois golos com a Nigéria

Lusa 14 Nov, 2017, 19:14 | Futebol Internacional

Três dias depois de ganhar à Rússia, por 1-0, a equipa de Jorge Sampaoli até começou bem, mas, depois, a sua defesa foi demasiado permissiva frente a um rival africano o qual derrotou nas quatro vezes que defrontou em fases finais de mundiais.



Sem Lionel Messi na equipa, que alinhou com o central ex-portista Otamendi e o extremo ex-benfiquista Di Maria no ‘onze’, a Argentina dificilmente esperaria uma reação tão forte do adversário aos seus dois golos.



Aos 27 minutos, Banega, de livre direto, colocou a seleção ‘celeste’ na frente, com Aguero (36) a ampliar na conclusão de um contra-ataque.



Os pupilos do veterano treinador alemão Gernot Rohr reagiram ainda no primeiro tempo, com Iheanacho (45) a reduzir, de livre direto.



Na etapa complementar, os africanos continuaram a pressionar e Iwobi (52) beneficiou de alguma passividade da defesa para atirar colocado, dois minutos antes de Idowu, num dos mais belos lances da partida, ao primeiro toque por meia equipa, consumar a reviravolta (2-3).



O jovem médio do Arsenal Iwobi (73) 'bisou' em lance individual no qual fez um ‘tunel’ a Mascherano, libertando-se assim de três defesas contrários e a atirar para o 4-2.



O médio ofensivo ex-FC Porto Belluschi, agora com 34 anos, e o lateral ex-Sporting Insúa também participaram no encontro, enquanto o benfiquista Salvio não saiu do banco.



No Qatar, o médio Viðar Örn Kjartansson (26) colocou a Islândia, que se vai estrear em mundiais, na frente, mas os anfitriões, que organizam o Mundial2022, empatariam já nos descontos, com tento do avançado ganês naturalizado Mohammed Muntari (90+1).



Horas antes, a Sérvia, com o extremo benfiquista Zivkovic a titular, empatou 1-1 na Coreia do Sul, enquanto a Colômbia, sem James Rodrigues ou Falcao, afinou a pontaria para o Mundial, com goleada 4-0 sobre a China, que não vai à Rússia.



O Mundial de futebol de 2018 realiza-se na Rússia, de 14 de junho a 15 de julho.