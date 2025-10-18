Arsenal mantém liderança em Inglaterra

Um golo do belga Trossard, aos 58 minutos, resolveu o dérbi de Londres, com a Arsenal a continuar a liderar de forma isolada a Premier League, apesar da ameaça do Manchester City.



Durante algumas horas, os ‘citizens’ chegaram a apanhar os ‘gunners’ na frente depois do triunfo por 2-0 na receção ao Everton.



Num partida em que Gyökeres, antigo avançado sueco do Sporting, somou o sétimo jogo seguido pelo clube sem marcar em todas as provas, o Arsenal passou a somar 19 pontos, mais três que o City e mais quatro que o Liverpool, embora os atuais campeões ainda vão entrar em campo nesta ronda, no domingo, na receção ao Manchester United, de Ruben Amorim.



Já Marco Silva continua com o Fulham no 14.º posto, com oito pontos, para já apenas três acima da zona de despromoção, numa zona do meio da tabela em que também aparece o Newcastle, em 12.º com nove.



Antes de receber na terça-feira o Benfica para a Liga dos Campeões, os ‘magpies’ foram a Brighton perder por 2-1 e continuam a fazer uma campanha da Premier League bem ‘cinzenta’ depois do quinto posto em 2024/25.



Com um ‘bis’, aos 41 e 84 minutos, o veterano Welbeck, avançado inglês de 34 anos, tramou o Newcastle, que ainda sonhou com um empate quando o germânico Woltemade, de calcanhar, fez o 1-1 aos 76.



Muito criticado na imprensa, e também por antigos jogadores e dirigentes na Alemanha, devido ao valor de 90 milhões de euros pagos pelo Newcastle pela sua contratação, o internacional germânico, que mede 1.99 metro, já leva cinco golos em oito jogos pelo seu novo clube.