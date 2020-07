Arsenal na final da Taça de Inglaterra após vencer Manchester City por 2-0

Dois golos de Aubameyang garantiram a final desejada por muitos em Inglaterra. Com Bernardo Silva e João Cancelo no banco, a equipa de Pep Guardiola foi incapaz de travar este Arsenal, que não contou com Cédric por já ter jogado na prova pelo Southampton.





O gabonês Aubameyang, autor dos dois golos da partida, foi a grande figura na vitória por 2-0 do Arsenal sobre o Manchester City.



Para o campeão inglês cessante e detentor do troféu, o City, a época começa a ser desinteressante, já que este desaire se segue ao campeonato perdido por larga margem para o Liverpool.



Um dia aziago para o treinador Pep Guardiola, ainda para mais ao ver a passagem à final ser assegurada por um dos seus discípulos, o também espanhol Mikel Arteta.



Em Wembley, o Arsenal cedeu o controlo do jogo ao seu adversário, que não recorreu aos portugueses Bernardo Silva e João Cancelo, jogadores que não saíram do banco.



Pelo que se viu de início, com posse de bola quase sempre do City, temia-se uma goleada, com o Arsenal confinado ao seu meio campo.



Só que isso acabou por ser um cenário cómodo para o contragolpe 'gunner', em que brilhou o goleador ganês.



Aos 19 minutos, um centro de Nicolas Pepé encontrou Aubameyang ao segundo poste, a dar o toque final no golo arsenalista.



Ainda antes do intervalo, o Arsenal ameaçou o 2-0, com um cabeceamento de Mustafi que Ederson defendeu.



O City voltou do intervalo novamente a pressionar, sem sucesso, apesar de boas ocasiões de Raheem Sterling e Riyad Mahrez.



Na sequência de um canto, aos 71 minutos, os londrinos deram o golpe final no jogo. Aubameyang ganhou em velocidade à defesa adversária e colocou a bola por entre as pernas de Ederson.



Para o Arsenal, apenas 10.º na Premier League, a Taça poderá ser o caminho da redenção - está perto, mas ainda falta um adversário de peso, já que Chelsea e United são os terceiro e quinto do campeonato.



c/Lusa