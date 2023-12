Arsenal perde e deixa liderança da Premier League

Foi uma noite para esquecer para os "gunners", e que fez regressar fantasmas da última temporada, com a perda do comando da Premier League após o natal, tal como já tinha acontecido em 2022/23.



Num dos dérbis de Londres, os "gunners" bem tentaram, mas ficaram a zero pela primeira vez em casa, perante um West Ham que chegou à vantagem pelo checo Soucek, aos 13 minutos, e que reforçou a diferença aos 55, pelo central grego Mavropanos.



Cedric assistiu do banco de suplentes e Fábio Vieira, lesionado, da bancada a uma exibição do Arsenal que teve quase o total controlo da bola, mas que foi desastrosa no panorama ofensivo.



A noite ainda podia ter sido pior para o lado do Arsenal, mas Benrahma desperdiçou uma grande penalidade para o West Ham, no último lance da partida.



O Liverpool termina a primeira volta na frente e segue para 2024 como líder da Premier League, embora a próxima ronda se divida entre o atual e o novo ano, com 42 pontos, mais dois que o Arsenal, que ficou pelos 40, no segundo posto.



O Aston Villa é terceiro, com 39, e o campeão Manchester City quarto, com 37, mas menos um jogo disputado.



Já o West Ham e o técnico escocês David Moyes fizeram história, ao realizar a melhor primeira volta de sempre do clube na Premier League com 33 pontos, no sexto lugar.