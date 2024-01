Arsenal sofreu para vencer o Nottingham

O triunfo do Arsenal permitiu à equipa subir, provisoriamente, ao segundo lugar, com 46 pontos, a dois do líder Liverpool, mas com mais três do que o Manchester City, mas os seus rivais recebem na quinta-feira Chelsea e Bunrley, respetivamente.A primeira parte terminou com um nulo no marcador, porque o Notthingam Forest "construiu um muro" à entrada da sua área e o Arsenal esbarrou constantemente nele, porque havia sempre uma perna no caminho dos remates dos "gunners".Quem desbloqueou o jogo foi o avançado brasileiro Gabriel Jesus, aos 65 minutos, de um ângulo quase impossível, depois de uma arrancada junto à linha de fundo, com um remate que passou por entre as pernas do guarda-redes, o norte-americano Matt Turner, que estava a ser um dos melhores em campo.Obrigado a desmontar o "autocarro", Espírito Santo veria o Arsenal a chegar ao 2-0 aos 72 minutos, numa jogada de contra-ataque, por Bukayo Saka.No entanto, o Notthingham não deitou a "toalha ao chão" e chegou ao golo aos 89 minutos, pelo avançado nigeriano Taiwo Awonyyi, obrigando o Arsenal a passar por um susto nos derradeiros momentos da partida.O internacional português Cédric Soares foi convocado para este jogo, mas não chegou a ser utilizado pelo treinador Mikel Arteta.O Liverpool lidera com 48 pontos (21 jogos), seguido do Arsenal, com 46 (22), do Manchester City, com 43 (20), do Aston Villa, com 43 (22), enquanto o Fulham, de Marco Silva, é 12.º, com 25 (22) e o Nottingham Forest, de Nuno Espírito Santo, é 16.º, com 20 (22).