Arsenal travado pelo Real na International Champions Cup

Em Landover, os "gunners", que haviam vencido Bayern Munique (2-1) e Fiorentina (3-0), estiveram a ganhar por 2-0 e a jogar perante 10 jogadores, mas deixaram-se empatar, primeiro no número de jogadores em campo e depois no marcador.



Alexandre Lacazette, aos 10 minutos, de grande penalidade, depois de Nacho colocar a mão na bola e ver o segundo amarelo, aos nove, e o gabonês Pierre-Emerick Aumameyang, aos 24, servido pelo calcanhar do francês, apontaram os tentos dos "gunners".



Aos 40 minutos, o grego Sokratis Papastathopoulos viu o segundo amarelo e também foi expulso e, na segunda parte, no 10 contra 10, o Real Madrid restabeleceu à igualdade.



O galês Gareth Bale reduziu, aos 56 minutos, naquele que poderá ter sido o seu último golo pelos "merengues", e Marco Asensio apontou o segundo dos espanhóis, aos 59, antes de se lesionar, com aparente gravidade, e sair de maca, aos 65.



Até final, o marcador não mais funcionou e tudo se resolveu nos penáltis, com o Real Madrid a acertar três, depois de Bale falhar, e o Arsenal a concretizar apenas dois dos cinco tentados.





No primeiro jogo na prova, os "merengues" tinham perdido por 3-1 com o Bayern Munique.