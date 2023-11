Arsenal vence com golo aos 89 e sobe à liderança em Inglaterra

Um golo do internacional alemão Kai Havertz, ao ‘cair do pano’, aos 89 minutos, valeu três preciosos pontos e a liderança isolada da Premier League, e colocou justiça no resultado, tendo em conta que foi a equipa que mais fez por vencer.



O Arsenal acabou por beneficiar do empate (1-1) entre o Manchester City e o Liverpool, horas antes, para ascender ao primeiro lugar, ultrapassando ambos, com 30 pontos, contra os 29 do ‘citizens’ e os 28 dos ‘reds’.



Nos outros jogos de hoje, destaque para o triunfo categórico do Newcastle por 4-1 na receção ao Chelsea, que na jornada anterior impusera um empate a quatro golos ao Manchester City.



A primeira parte foi equilibrada e chegou ao fim com um golo para cada lado, o primeiro para o Newcastle, pelo internacional sueco Alexander Isak, aos 13 minutos, e o segundo para o Chelsea, aos 23, por Raheem Sterling.



Na segunda parte, porém, o equilíbrio seria desfeito, com o Newcastle a alcançar um resultado penalizador para o Chelsea, com três golos sem resposta, aos 60, 61 e 83 minutos, pelo central Jamaal Lascelles, o brasileiro Joelinton e o jovem avançado Anthony Gordon, respetivamente.



De notar que o lateral direito dos ‘blues’ Reece James viu o cartão vermelho aos 73 minutos, por acumulação de amarelos, numa altura em que o Newcastle já estava claramente por cima no jogo.



Nos restantes jogos, o West Ham foi a casa do Burnley vencer por 2-1, o Luton impôs-se na receção ao Cristal Palace, por 2-1, o Brighton venceu fora o Nottingham, por 3-2, e o Bournemouth surpreendeu o Sheffield United em casa deste, ao vencer por 3-1.



De destacar a partida que oporá este domingo o Tottenham e o Aston Villa, em Londres, entre o quarto e o quinto classificados.