Arsenal vence Liverpool e Premier League fica ao `rubro`

Em Londres, o Arsenal isolou-se à condição no segundo lugar a apenas dois pontos do líder Liverpool, que vinha de três triunfos com quatro golos marcados, numa corrida em que poderá reentrar ainda o campeão Manchester City, caso vença na segunda-feira na visita ao campo do Brentford.



Com Cedric Soares no banco e Fábio Vieira lesionado, o Arsenal, rival do FC Porto nos oitavos de final da Liga dos Campeões, chegou ao triunfo com golos de Saka (14 minutos), Martinelli (67) e Trossard (90+2), naquele que foi o embate 200 entre os dois emblemas no campeonato inglês.



Do lado do Liverpool, Diogo Jota esteve a titular, mas o melhor que os ‘reds’ conseguiram foi refazer a igualade (1-1) antes intervalo, com um autogolo de Gabriel, aos 45+3 minutos, antes dos 'gunners' partirem para o triunfo na segunda metade.



Destaque ainda para o central francês Kanouté, que deixou o Liverpool a atuar com menos uma unidade a partir dos 88 minutos.



O Liverpool segue na frente com 51 pontos, enquanto o Arsenal tem 49 e pode voltar a ser apanhado ou até ultrapassado pelo Manchester City, que tem 46, mas menos dois jogos.