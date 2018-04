Arsène Wenger abandona Arsenal no fim da época

Foto: Reuters

Mais de um milhar de jogos e vários títulos conquistados. O Arsenal anunciou esta sexta-feira que Arsène Wenger vai sair do clube no fim da época. Vinte anos depois de entrar para o clube de Londres, o técnico francês termina a aventura de 22 anos, depois de passagens por Nancy, AS Monaco e Nagoya Grampus, do Japão.



Foram 21 temporadas no comando técnico do Arsenal. Wenger abandona os gunners com vários títulos conquistados. Foram três as Ligas Inglesas no currículo, sendo campeão com grandes nomes do futebol mundial como Tony Adams, Thierry Henry, Patrick Vieira, entre outros.



Com Arsène Wenger, o Arsenal conquistou também sete Taças de Inglaterra, ficando a faltar um título europeu. Em 2006, o clube inglês alcançou a final da Liga dos Campeões mas perdeu-a para o Barcelona. Esta temporada, o Arsenal está nas meias-finais da Liga Europa, em que vai defrontar o Atlético de Madrid.



Na Premier League, o Arsenal encontra-se no sexto lugar, tendo perdido a final da Taça da Liga (frente ao Manchester City) e sido eliminado da Taça de Inglaterra.