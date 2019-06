Partilhar o artigo Associação de Futebol de Macau recusa-se a jogar no Sri Lanka por razões de segurança Imprimir o artigo Associação de Futebol de Macau recusa-se a jogar no Sri Lanka por razões de segurança Enviar por email o artigo Associação de Futebol de Macau recusa-se a jogar no Sri Lanka por razões de segurança Aumentar a fonte do artigo Associação de Futebol de Macau recusa-se a jogar no Sri Lanka por razões de segurança Diminuir a fonte do artigo Associação de Futebol de Macau recusa-se a jogar no Sri Lanka por razões de segurança Ouvir o artigo Associação de Futebol de Macau recusa-se a jogar no Sri Lanka por razões de segurança

Tópicos:

Coreia Japão, Macau, Sri Lanka,