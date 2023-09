Aston Villa goleia Brighton com `hat-trick` de Watkins

A Aston Villa goleou hoje o Brighton, por 6-1, com um 'hat-trick' de Ollie Watkins, e subiu provisoriamente ao terceiro lugar da Liga inglesa de futebol, no arranque da sétima jornada.

Em Birmingham, a equipa da casa já vencia ao intervalo por 3-0, com golos de Watkins (14 e 21 minutos) e do equatoriano Estupiñan (na própria baliza, aos 26), e partiu para a goleada na segunda parte.



Ansu Fati, que se encontra cedido pelo FC Barcelona aos 'seagulls', ainda reduziu, aos 50 minutos, mas Watkins chegou ao ‘hat-trick’, aos 65, enquanto Ramsey, aos 85, e Douglas Luiz, aos 90+7, confirmaram uma das maiores vitórias do Aston Villa na 'era' Premier League.



A maior aconteceu em fevereiro de 1995, também em Birmingham, com um 7-1 frente ao Wimbledon.



O Aston Villa passou a somar 15 pontos e subiu à condição ao terceiro lugar, em igualdade precisamente com o Brighton, que sofreu a segunda derrota na temporada.