Aston Villa goleia West Ham no único jogo do dia na Premier League

O médio 'canarinho' inaugurou o marcador aos 30 minutos, e repetiu a dose aos 51, desta feita, de penálti, com os visitantes a reagirem por intermédio do avançado Jarrod Bowen, aos 56.



Mas a formação da casa materializou a superioridade no encontro com golos de Ollie Watkins, aos 74, e do atacante jamaicano Leon Bailey, aos 89, garantindo os três pontos, que a colocam no quinto lugar da Premier League, com 19 pontos. Por seu turno, o West Ham segue no nono posto com 14 pontos.



Para já, o Manchester City lidera o campeonato com 21 pontos, os mesmos do Arsenal, seguido pelo Liverpool, com 20, tal como o Tottenham, que só joga na segunda-feira frente ao Fulham, orientado pelo técnico português Marco Silva (13.º com 11 pontos) e do médio João Palhinha, e que, em caso de vitória, ascende ao topo da tabela.