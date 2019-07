At. Madrid assegura Morata a título definitivo a partir do final de 2019/20

Lusa Comentários 06 Jul, 2019, 15:43 / atualizado em 06 Jul, 2019, 15:45 | Futebol Internacional

"O Atlético de Madrid e o Chelsea chegaram a um acordo para a transferência de Álvaro Morata a partir de 01 de julho de 2020", refere o clube espanhol, sem adiantar quais os valores envolvidos no acordo.



Morata, formado no Real Madrid, chegou ao 'Atleti' no início de fevereiro, num empréstimo dos ingleses por uma temporada e meia.



O Atlético de Madrid tinha manifestado a intenção de manter o jogador, num momento em que o clube atravessa algumas mudanças, com as saídas de Juanfran, Godín e Felipe Luís, e quando se fala também do internacional francês Griezmann.



Na sexta-feira, o clube exigiu que Griezmann se apresente nos trabalhos de pré-época no domingo e criticou o comportamento do internacional gaulês e do FC Barcelona, clube que pretende contratar o jogador.



Em sentido inverso, o clube assegurou as contratações do central Felipe e do médio Hector Herrera, ambos ex-FC Porto, e pagou 127,2 milhões de euros (120 ME para o Benfica) pelo avançado internacional português João Félix.



O jovem, de 19 anos, que se notabilizou na segunda metade do último campeonato português, com a chegada do treinador Bruno Lage ao Benfica, é a transferência mais cara da história do Atlético de Madrid e está entre as cinco mais caras do mundo.