At. Madrid empata com Getafe e marca passo na LaLiga

Com golos aos 44 e 69 minutos, este de penálti, o francês soma agora 173 golos no Atlético de Madrid, igualando a lenda do futebol Luis Aragonés, que obteve igual marca no clube em 370 partidas.Os "colchoneros", que aos 38 minutos ficaram reduzidos a 10 elementos, por expulsão do montenegrino Stefan Savic, venciam por 3-1 a quatro minutos dos 90, porém, Oscar Rodríguez, aos 87, e Borja Mayoral, aos 90+3, de penálti, resgataram um ponto para os forasteiros.Com este resultado, o Atlético de Madrid desaproveitou o empate do FC Barcelona em Valência, ficando com os mesmos 35 pontos, em campeonato liderado pelo surpreendente Girona, com 44, seguido do Real Madrid, com 42.





Sevilha categórico



O guarda-redes André Ferreira foi titular no aflito Granada – Manafá ficou no banco – na derrota caseira por 3-0 ante o Sevilha, com tentos de Adria Pedrosa, aos 23, e do argentino Lucas Ocampos, aos 32.



O momento mais emotivo do encontro surgiu aos 49 minutos, quando o veterano Sérgio Ramos, que regressou ao clube após 18 anos, marcou, de cabeça, o 3-0.



O Sevilha, que vinha de três derrotas nos últimos quatro jogos, e que não vencia há 10 encontros, ascendeu a 13.º, com 16 pontos, três acima da linha de água.



O Granada é penúltimo, 19.º com oito pontos, a seis do 17.º, que garante a salvação.



Com Thierry Correia na formação inicial, expulso aos 90+1, com cartão vermelho direto, o Valência foi vencer a casa do Rayo Vallecano, por 1-0, com golo de Sergi Canos, aos 61 minutos.



Do embate entre duas equipas em crise de resultados, e que estavam igualados na classificação, saíram melhor os valencianos, agora 10.º, com 23 pontos, um lugar acima do seu opositor, com 20.