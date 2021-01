Atalanta dá `lição` de futebol e vence fora o líder AC Milan

O treinador Gian Piero Gasperini, que na última época levou a formação de Bérgamo aos quartos de final da Liga dos Campeões, deu uma ‘lição’ tática a Stefano Pioli, com a equipa visitante sempre mais perigosa e melhor no jogo.



A derrota apenas não teve piores contornos porque o rival Inter Milão não foi hoje além de um empate sem golos na visita à Udinese.



Um cenário que deixou o AC Milan, que teve Diogo Dalot no banco, na mesma na frente da Série A, um lugar que ocupa isolado desde a quarta jornada, mas agora, cumprida que está a 19.ª ronda, com apenas mais dois pontos do que o Inter.



Com a equipa da Atalanta a funcionar como um ‘bloco’, quer a defender, como a atacar, ao contrário do AC Milan, sempre mais à procura das individualidades, em especial de Ibrahimovic, as diferenças ficaram expressas no marcador.



Primeiro, ainda na primeira parte, o argentino Romero adiantou a Atalanta, com o central emprestado pela Juventus a marcar o primeiro golo pela equipa de Bérgamo, aos 26 minutos, e, depois, com o avolumar do marcador na segunda metade.



Um erro infantil de Kessie, que usou os braços na área e atingiu Ilicic, permitiu ao esloveno fazer o 2-0 de grande penalidade, aos 53 minutos, e aos 77 foi Zapata, a passe de Romero, a fazer o 3-0, poucos minutos depois de já ter cabeceado ao poste.



O AC Milan lidera o campeonato com 43 pontos, mais dois do que o Inter (41) e seis do que a Roma (37), de Paulo Fonseca, que hoje venceu nos descontos o Spezia (4-3), por quem tinha sido eliminado durante a semana da Taça de Itália.



Mais atrás segue a Atalanta, em quarto (36 pontos), enquanto Nápoles (34) e Juventus (33), ocupam o quinto e sexto lugares, mas com menos dois jogos disputados.



No domingo, a campeã 'Juve', de Cristiano Ronaldo, recebe o Bolonha (12.º), e o Nápoles, de Mário Rui, visita o Verona (nono), de Miguel Veloso.