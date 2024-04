Athletic Bilbau atrasa-se na corrida à "Champions"

A equipa anfitriã parecia bem colocada para assegurar a conquista de três preciosos pontos quando Oihan Sancet inaugurou o marcador, aos 67 minutos, pouco depois de os visitantes terem ficado reduzidos a 10 jogadores, devido à expulsão de Santi Comezana, aos 46.



O Villarreal chegou ao empate já em tempo de compensação, aos 90+5 minutos, graças a uma grande penalidade concretizada por Dani Parejo, já com o português Gonçalo Guedes em campo, depois de Gerard Moreno ter desperdiçado idêntica oportunidade, aos 11.



O Athletic Bilbau manteve-se no quinto lugar, mas ficou a quatro pontos de distância do quarto, o último de acesso à Liga dos Campeões da próxima época, ocupado pelo Atlético Madrid, que ganhou por 3-1 na receção ao Girona, terceiro colocado, atrás do FC Barcelona e do líder Real Madrid.