Athletic Bilbau empata com Granada e soma terceiro jogo seguido sem vencer

A equipa basca sofreu um golo muito cedo, logo aos seis minutos, num lance infeliz do seu avançado Iñaki Williams, que fez um autogolo na sequência de um pontapé de canto, quando tentava tirar a boa da sua própria área.



O Athletic foi à procura do empate e até foi bem-sucedido aos 24 minutos, quando o avançado Gorka Guruzeta ganhou um ressalto na área e colocou as duas equipas em pé de igualdade, mas não foi capaz de chegar à vitória também por mérito do Granada, graças à sua coesão defensiva.



De notar que a equipa basca, que estava a fazer um grande campeonato, desperdiçou sete pontos nas últimas três jornadas, com derrota (2-0) no Santiago Bernabéu, frente ao Real Madrid, e empates caseiros frente a Villarreal e Granada, ambos por um golo.



Quem aproveitou esta quebra do Athletic foi o Atlético de Madrid, que subiu ao quarto posto, que dá acesso à Liga dos Campeões, relegando os bascos para o quinto lugar.



O Real Madrid, que recebe no domingo o FC Barcelona, lidera o campeonato com 78 pontos, seguido da equipa catalã, com 70, do Girona, com 65, do Atlético de Madrid, com 61, e do Athletic Bilbau, com 58 (mais um jogo).



Na parte inferior da tabela, o Granada segue em penúltimo lugar, em 19.º, com 18 pontos, sendo o Almeria o último, com 14, e o Cadiz o antepenúltimo, com 25, nos três lugares de despromoção.