Atlético de Madrid `tropeça` em casa, Elche soma primeira vitória

A equipa de Diego Simeone chegou à vantagem na segunda parte, através do avançado argentino Angel Correa, aos 60 minutos, mas o Getafe nunca ‘atirou a toalha ao chão’ e conseguiu restabelecer o empate ao minuto 83, pelo avançado turco Enes Ünal, na execução de um penálti.



O técnico argentino resolveu a um quarto de hora do fim trocar o avançado Álvaro Morata por Saúl Ñíguez, para reforçar o meio-campo de modo a segurar a magra vantagem, mas em má hora o fez, porque o médio dos ‘colchoneros’ meteu a mão à bola na área, aos 83, provocando o penálti que tirou dois pontos à sua equipa.



O Villarreal, que já tinha perdido em casa na jornada anterior frente ao Rayo Vallecano, por 1-0, está a atravessar uma fase má no campeonato, como se comprovou com a derrota frente ao último classificado, o Elche, cujo registo antes do jogo era de seis empates e 13 derrotas.



A grande figura do jogo foi o avançado Pere Milla, autor dos três golos do Elche, o primeiro logo aos três minutos, o segundo aos 45+3, e o terceiro aos 52, sendo os dois últimos na cobrança de penáltis, antes de se lesionar e ser substituído por Fidel.



O golo do Villarreal, ainda quinto, foi marcado pelo internacional Gerard Moreno, a repor a igualdade em 1-1, aos 22 minutos, mas o Elche, com exceção do tempo de posse de bola, foi superior em todos os parâmetros estatísticos do jogo.



Horas antes, o Espanyol e o Osasuna empataram em Barcelona a um golo, com a equipa visitante a adiantar-se no marcador à beira do intervalo, aos 45 minutos, pelo avançado croata Ante Budimir, vantagem anulada ao minuto 59, pelo internacional dinamarquês Martin Braithwaite.



De notar que as duas equipas jogaram a segunda parte com menos um jogador cada, por expulsão simultânea do lateral direito francês Ranael Pierre-Gabriel, do Espanyol, e do avançado marroquino Abde Ezzalzouli, aos 45+4.



Na sequência dos resultados de hoje, o Atlético de Madrid segue em quarto lugar, com 35 pontos, e pode ver os rivais que o antecedem a distanciar-se mais, desde logo o líder FC Barcelona, que soma 50 pontos, seguido do Real Madrid, com 45, e da Real Sociedad, com 39.



Este trio entra em ação no domingo, com o FC Barcelona a receber o Sevilha, o Real Madrid a deslocar-se a Maiorca, e a Real Sociedad a defrontar o Valladolid, em San Sebastián.



A última partida de hoje da 20.ª jornada irá opor o Betis ao Celta de Vigo, treinado pelo português Carlos Carvalhal, em Sevilha.