Atlético ganha e volta a pressionar Real Madrid

Após 32 jornadas, os 'colchoneros' chegam aos 66 pontos, contra os 68 do Real Madrid, que já 'desistiu' do campeonato (está a 11 pontos do FC Barcelona) e está concentrado na final da Taça do Rei e nas 'meias' da Liga dos Campeões.



Por outro lado, a vantagem do Atlético para o quarto posicionado, a Real Sociedad, mantém-se nos oito pontos - os bascos ganharam sexta-feira ao Osasuna, em Pamplona, por 2-0.



O argentino Nahuel Molina abriu o marcador no estádio José Zorrilla, aos 20 minutos, e, volvidos quatro minutos, o uruguaio José Maria Giménez ampliou para 2-0.



Os 'colchoneros' fizeram o 3-0 por Álvaro Morata, aos 38 minutos, numa fase de jogo em que era intenso o domínio dos visitantes.



O Valladolid conseguiu reduzir para 3-1, com o golo de Cyle Larin, de grande penalidade, aos 42 minutos, relançando a partida para a segunda parte.



Na segunda metade, a equipa da casa ainda marcou mais uma vez, através de Escudero, aos 74 minutos, mas não passou daí, enquanto o Atlético apontou mais dois - um autogolo de Joaquín Fernández, aos 84, quando tentava cortar um lance de ataque dos visitantes, e um golo de contra-ataque de Memphis Depay, aos 90+3.



Na luta pelos últimos lugares, jogou-se o Espanyol-Getafe, vencido pela equipa de Barcelona por 1-0 - um resultado que, aliado a nova derrota do Valência (2-1 em Cádis) 'baralha' substancialmente as contas da descida.



Após os jogos de hoje, apenas o Elche está praticamente condenado, já que é último, com 16 pontos.



Em Espanha, descem também o penúltimo e o antepenúltimo, lugares ocupados agora por Espanyol e Getafe, com 31 pontos. Com apenas mais um está o Valência, no mesmo patamar que o Almeria, enquanto Valladolid e Cádiz estão ainda longe da salvação, com 35 pontos.



Em Cornella de Llobregat, arredores de Barcelona, marcou de grande penalidade Joselu, aos 38 minutos.



O português Domingos Duarte, foi um dos centrais do Getafe e viu cartão amarelo aos 51 minutos.