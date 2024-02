Atlético Madrid perde em Sevilha

Um golo marcado pelo avançado Isaac Romero, logo aos 15 minutos, foi suficiente para o Sevilha impor a sexta derrota fora de casa ao Atlético de Madrid - em 12 jogos -, que ainda perdeu Álvaro Morata, melhor marcador dos ‘colchoneros’ no campeonato, com 13 tentos, devido a lesão.



A equipa da capital manteve-se no quarto posto, último de acesso à Liga dos Campeões na próxima época, a dois pontos de distância do Barcelona, terceiro classificado, que pode aumentar a vantagem ainda hoje, quando receber o Granada, penúltimo colocado da competição.



Enquanto o Sevilha subiu ao 15.º lugar, distanciando-se da zona de despromoção, o Atlético de Madrid pode ser igualado pelo Athletic Bilbau, que ocupa o quinto lugar, com menos três pontos, e encerra a ronda na segunda-feira, no estádio do lanterna-vermelha Almería.



Cada vez mais firme no topo da La Liga está o Real Madrid, que no sábado reforçou essa condição, ao golear por 4-0 na receção ao Girona, sensacional segundo posicionado, mas já a cinco pontos dos ‘merengues’, podendo ainda ver o Barcelona reduzir o atraso para três.



O Getafe impôs-se em casa ao Celta de Vigo, por 3-2, muito por força do ‘bis’ de Jaime Mata, depois de Borja Mayoral ter inaugurado o marcador para os anfitriões, isolando-se no segundo lugar dos melhores marcadores, com 15 golos, a um do inglês Jude Bellingham, do Real Madrid.



O Maiorca também venceu pela margem mínima (2-1), na receção o Rayo Vallecano, graças a um golo do kosovar Vedat Muriqi, aos 90+1 minutos, já com o contributo do médio português Samu Costa, que entrou em campo aos 79.