Austrália garante vaga no Mundial da Rússia2018

Depois do empate a zero nas Honduras, a Austrália decidiu a eliminatória na segunda parte, com um autogolo de Maynor Figueiroa (54 minutos) e um "bis" de Mile Jedinak (72 e 85), ambos os golos apontados de grande penalidade.



Depois de ter desviado um remate de Jedinak para a própria baliza no primeiro golo dos australianos, Maynor Figueiroa ainda reduziu para os hondurenhos, aos 90+4.



Esta será a quinta participação da Austrália em Mundiais e quarta consecutiva, tendo como melhor prestação a chegada aos oitavos de final em 2006.



Os australianos foram a 30ª equipa, quinta da Confederação Asiática, a juntar-se à anfitriã Rússia no Mundial do próximo ano, com Peru e Nova Zelândia a decidirem na madrugada de quinta-feira quem completa o lote de seleções na fase final.



As Honduras tentavam a quarta presença em Mundiais e a terceira consecutiva, sendo que nunca passaram a fase de grupos na competição.