Austríaco Oliver Glasner sucede a Roy Hodgson como treinador do Crystal Palace

“O Crystal Palace tem o prazer de confirmar a nomeação de Oliver Glasner como técnico. O austríaco de 49 anos assinou contrato para ser o treinador dos ‘eagles’ até ao final da época 2025/2026”, pode ler-se na nota divulgada pelo emblema do sul de Londres.



Esta será a primeira aventura do treinador austríaco na Premier League, depois de ter orientado os alemães do Eintracht Frankfurt entre 2021 e 2023, tendo como ponto alto a conquista da edição 2021/22 da Liga Europa.



A chegada de Glasner ao Palace surge poucas horas depois do anúncio da saída de Hodgson, de 76 anos, que foi hospitalizado na semana passada após sentir-se mal durante um treino, deixando o clube após ter ingressado em março de 2023, sucedendo, na altura, ao francês Patrick Vieira.