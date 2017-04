Avançado do Las Palmas suspenso cinco jogos por empurrão a árbitro

Lusa 25 Abr, 2017, 18:47 | Futebol Internacional

Num encontro que terminou empatado a um golo, Livaja foi lançado no jogo aos 83 minutos e apenas três minutos depois viu o cartão vermelho direto. Antes de abandonar o campo, o jogador de 23 anos empurrou o árbitro com o ombro esquerdo.



O comité de competição da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) castigou o croata com um jogo de suspensão devido à expulsão e mais quatro pelo ato praticado junto da equipa de arbitragem.



Sendo assim, o Las Palmas, que segue no 13.º posto do campeonato já com a manutenção assegurada, não vai poder contar com Livaja até final da prova, já que faltam apenas disputar cinco jornadas.



Também hoje, a RFEF confirmou o castigo de um jogo para Sérgio Ramos, jogador do Real Madrid que foi expulso na última ronda no clássico frente ao FC Barcelona (vitória dos catalães por 3-2).



O central espanhol vai falhar a deslocação de quarta-feira à Corunha para defrontar o Deportivo.