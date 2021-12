Bahrain, de Hélio Sousa, derrotado por Omã na Taça das Nações Árabes

Após o desaire na primeira jornada frente ao Qatar (1-0) e o empate sem golos diante do Iraque, a equipa treinada pelo técnico luso chegou ao intervalo em desvantagem, fruto do tento apontado por Al-Mandhar Al Alawi, aos 41 minutos, com Arshad Al-Alawi (50) e Al Hajri (59) a dilatarem a vantagem e a fixarem o resultado final, respetivamente, já no segundo tempo.



O Bahrain concluiu o grupo no último lugar, com apenas um ponto, menos um do que o Iraque (terceiro), enquanto o Qatar, só com vitórias, terminou em primeiro, com nove, e o Omã em segundo, com quatro.