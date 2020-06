Baixa de Cassange sorteado para integrar o `Girabola` de 2020/21

O Baixa de Cassange bateu na concorrência para integrar o ‘Girabola’ a equipa do São Salvador do Zaire, segundo no sorteio realizado hoje, na sede da Federação Angolana de Futebol (FAF), em Luanda.



Ambas equipas lideravam os grupos que disputavam, na segunda divisão, de acesso ao escalão maior do futebol em Angola.



A equipa de Malanje substitui o 1.º de Maio de Benguela, desclassificado antes da anulação da prova, em 30 de abril.



Os clubes angolanos decidiram por unanimidade, em 30 de abril passado, anular o ‘Girabola’, interrompido em março devido a pandemia da covid-19, sobretudo para "salvaguardar a saúde e os gastos avultados com os atletas cujos contratos expiravam em maio".



A decisão dos clubes que militam no ‘Girabola’ foi apresentada durante uma reunião com a Federação Angolana de Futebol, que analisou o interregno da competição após ter sido disputada a 25.ª jornada.



O campeonato angolano de futebol, então liderado pelo Petro de Luanda, com 54 pontos, menos três que o 1.º de Agosto, tetracampeão em título, na segunda posição, foi suspenso em março na sequência do decreto sobre o estado de emergência.



A FAF anunciou, na sexta-feira passada, que o início da época desportiva 2020/21 está previsto para 15 de agosto, "mas está sujeito à evolução da covid-19 no país e orientações das autoridades sanitárias".



Entre as 16 equipas que vão disputar a 43.ª edição do campeonato angolano de futebol está o Interclube, treinado pelo português Ivo Campos.