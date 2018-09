Barcelona vira marcador e vence em San Sebastian

Lusa Comentários 15 Set, 2018, 20:21 | Futebol Internacional

A vitória em Anoeta vai dando a liderança isolada ao 'Barça', uma situação que o Real Madrid pode anular mais logo, caso vença no campo do Athletic Bilbau.



Aritz Elustondo adiantou os bascos, aos 12 minutos, mantendo-se a vantagem tangencial da equipa da casa até ao intervalo.



Os catalães, sempre com mais posse de bola, regressaram mais determinados do balneário, já com o português Nelson Semedo fora do ‘onze’ e com o brasileiro Philippe Coutinho na equipa, a dar clara melhoria do jogo ofensivo.



Inconformado, Ernesto Valverde voltou a mexer na equipa e lançou Sergio Busquets por troca com Rafinha.



O empate, com a marca de Luis Suárez, já se antevia e chegou no minuto 63. Demorou pouco, apenas mais três minutos, para Dembelé colocar na frente a formação campeã de Espanha, que a partir daí abrandou um pouco o ritmo, já a pensar na receção ao PSV de terça-feira, para a Liga dos Campeões.



O FC Barcelona comanda, com 12 pontos, contra nove do Real Madrid, sete do Celta e cinco do Atlético de Madrid, hoje muito perto de perder com o Eibar.



Com Gelson Martins no banco, o Atlético continua a ‘marcar passo’ e apenas se salvou nos descontos, com Borja Moreno a evitar a derrota com o Eibar (1-1).



Em quatro jogos, os 'colchoneros' contam com uma vitória em casa, dois empates e uma derrota, o que já os deixa a sete pontos dos comandantes.



O jogo chegou aos 87 minutos sem golos, até Einrich se antecipar a Godín na pequena área e fazer o 1-0. Quando parecia inevitável a derrota do campeão da Liga Europa, Borja Moreno apareceu desmarcado na grande área, para restabelecer a igualdade, aos 90+3.



O central português Paulo Oliveira, titular pelo Eibar, acabou por ser o único luso na partida.