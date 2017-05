Basileia vence Sion na final da Taça e faz `dobradinha` na Suíça

Lusa 25 Mai, 2017, 22:33 / atualizado em 25 Mai, 2017, 22:36 | Futebol Internacional

O argentino Matías Delgado, aos 47 minutos, o marfinense Adama Traoré, aos 62, e Michael Lang, aos 89, apontaram os tentos do Basileia, que ficou a um troféu do Sion e a sete do Grasshopper, líder do 'ranking', com 19.



Ao ser derrotado pelo Basileia, o Sion colocou um ponto final numa série de 13 vitórias consecutivas em finais da Taça da Suíça, que durava há 50 anos, desde o seu primeiro triunfo, em 1965.



Na final de há dois anos, o Sion havia batido por 3-0 o Basileia, que somou a quarta 'dobradinha' na última década, na despedida do treinador Urs Fischer, que vai ser substituído na próxima época pelo ex-médio suíço Raphael Wicky.