Bayern e Dortmund vencem e aproximam-se da liderança da liga alemã

O conjunto de Bremen ainda se adiantou no marcador, pelo kosovar Milot Rashica, aos 24 minutos, mas ainda antes do intervalo os bávaros deram a volta ao marcador, com golos do brasileiro Philippe Coutinho (45) e pelo polaco Robert Lewandowski (45+4).



Na segunda parte, Coutinho completou um 'hat-trick', aos 63 e 78, com Lewandowski a bisar, aos 72, e Thomas Muller a marcar o outro golo do Bayern, aos 75.



O Borussia Dortmund somou o terceiro triunfo consecutivo, ao vencer no terreno do Mainz, por 4-0, com golos de Marco Reus (32), do inglês Jadon Sancho (66), do belga Thorsten Hazard (69) e de Nico Schulz (84).



Com estes resultados, o Dortmund mantém-se na terceira posição, com 29 pontos, enquanto o Bayern de Munique subiu provisoriamente a quarto, com 27.



O Borussia Moenchengladbach, que defronta no domingo o Wolfsburgo, lidera com 31 pontos, mais um do que o Leipzig, que joga hoje com o Dusseldorf.



O Bayern Munique ultrapassou hoje o Friburgo, derrotado na visita ao Hertha Berlim (1-0), e o Bayer Leverkusen, que, reduzido a nove, perdeu no terreno do Colónia, sendo que ambos os conjuntos somam 25 pontos, os mesmos do Schalke 04, que tem menos um jogo.



O lanterna-vermelha Paderborn somou mais um ponto, ao empatar em casa com o Union Berlim a um golo.