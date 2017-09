Bayern empata em casa com Wolfsburgo e desperdiça liderança isolada

Lusa 22 Set, 2017, 22:21 / atualizado em 22 Set, 2017, 22:21 | Futebol Internacional

A equipa bávara chegou ao intervalo a vencer por dois golos, o primeiro fruto de um penálti aparentemente inexistente sobre o internacional polaco Robert Lewandovski, aos 33 minutos, e o segundo graças a um ressalto feliz de um remate do internacional holandês Arjen Robben, que embateu nas costas de um adversário e traiu o guarda-redes do Wolfsburgo.



A vantagem de dois golos era muito lisonjeira para a equipa de Munique, que, tendo feito uma primeira parte sofrível, baixou ainda de rendimento na segunda, permitindo que o Wolfsburgo recuperasse a desvantagem e chegasse ao empate.



Aos 56 minutos, Arnold Maximilan reduziu para 2-1, golo esse que não alterou a postura do Bayern, a jogar a passo e a tentar manter a vantagem através da gestão da posse de bola, postura essa pela qual pagou com dois pontos perdidos.



O Wolfsburgo, 11.º classificado da 'Bundesliga', que chegou a este jogo em Munique somando uma vitória, dois empates e duas derrotas, não se conformou e foi à procura do empate, que alcançou aos 83 minutos pelo médio Daniel Didavi, que tinha entrado dez minutos antes para o lugar do médio espanhol Ignacio Camacho.



Com este empate, o Bayern perdeu a oportunidade de se isolar provisoriamente na liderança, pelo que o Borússia Dortmund, que recebe no sábado o Borússia Moenchegladbach, manteve o primeiro lugar, com 13 pontos, os mesmos do Bayern, com mais um jogo, e mais dois do que o Hoffenheim e o Hannover, terceiro e quarto classificados, respetivamente.